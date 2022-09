Radu non perde il posto: Cremonese a caccia di punti alle 12.30

Il lunch match di questa domenica di Serie A prevede la sfida tra Cremonese e Sassuolo. I lombardi sono a caccia dei primi punti in questo campionato. Per farlo servirà anche una grande prestazione di Ionut Radu in porta.

PUNTI CERCASI – Cremonese-Sassuolo è la sfida che aprirà questa domenica di Serie A. Allo stadio Giovanni Zini, i grigiorossi proveranno a trovare i primi punti di questo campionato. Per farlo, Massimiliano Alvini punta anche su Ionut Radu – portiere in prestito dall’Inter – che dovrà sfoderare una convincente prestazione per aiutare la sua squadra nell’obiettivo di muovere la classifica.