Lukaku alla Roma: ecco tutti i buoni motivi per rifiutare a tradimento l’Inter

Lukaku è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma in prestito dal Chelsea. Oltre che ex Inter, l’attaccante belga diventa a tutti gli effetti un avversario in Serie A, pur non vestendo la maglia delle principali rivali nerazzurre (Juventus o Milan, ndr). Ancora oggi tanti interisti si interrogano sui reali motivi che hanno spinto il loro ormai ex idolo a rifiutare a tradimento l’opzione nerazzurra al termine del Lukaku-bis. Così abbiamo provato a cercare le risposte e…

PS: Se davvero cercate e/o pensate esistano dei buoni motivi per comportarsi come Romelu Lukaku con il mondo Inter, le domande vanno rivolte al diretto interessato. Nella speranza che ci siano delle risposte adeguate e motivate (anche a livello personale per l’uomo, perché non può essere essere ridotto tutto alla sfera “professionale” del calciatore). Ribadendo che non si parla solo di calcio in questo caso. Per il momento vince la “fuga” in silenzio e si può finalmente voltare pagina. E va benissimo così. Da questo momento Lukaku non è più solo un ex Inter ma anche un avversario a tutti gli effetti. La Roma giallorossa è una grande piazza, che merita rispetto e non altre uscite di scena cinematografiche (dopo una stagione da ospite strapagato?). Good luck, eh!

