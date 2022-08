Lukaku, ritorno al passato in Inter-Spezia: ruolo preciso

Romelu Lukaku finisce in modo indiretto nel tabellino di Inter-Spezia (qui l’analisi tattica del match). Per il belga una nuova e antica prestazione di supporto ai compagni.

UOMO ASSIST – Romelu Lukaku sta vivendo la sua seconda carriera all’Inter, dopo l’addio dell’estate scorsa. E se con il Lecce, alla prima stagionale, ha già fatto la prima cosa che gli riesce meglio (il gol), con lo Spezia ha fatto la seconda. Ossia ha servito l’assist al suo compagno preferito. Una sponda perfetta per Lautaro Martinez, che di controbalzo ha segnato il gol del vantaggio (e la sua prima rete stagionale). Un’azione che racchiude l’approccio del belga per tutta la gara.

PUNTO DI APPOGGIO – Il ritorno di Lukaku a San Siro segna per certi versi un ritorno al passato. Tutti i tifosi presenti attendevano un suo gol, sin dall’acclamazione al momento dell’annuncio delle formazioni. Ma il 90 nerazzurro ha sempre messo la squadra davanti ai benefici personali. E si è quindi calato perfettamente nel ruolo di avamposto offensivo. 20 palloni toccati col 91% di precisione, che hanno prodotto 1 tiro, 1 traversa, 2 occasioni da gol e 1 assist (dati dal report della Lega Serie A). L’Inter ha ritrovato il suo centro di gravità in attacco: ora non resta che togliere la ruggine per rilasciare tutto il potenziale di Lukaku.