In Inter-Spezia Dimarco torna da titolare come esterno dopo dieci mesi

Inter-Spezia ha visto Dimarco giocare ancora titolare. Ma stavolta nel ruolo di esterno sinistro. Un fatto che non accadeva da dieci mesi.

ANCORA TITOLARE – Inter-Spezia ha visto Simone Inzaghi affidarsi ancora una volta a Federico Dimarco. L’uomo più in forma del ritiro, ma forse dell’intera rosa anche ora che la Serie A è cominciata. Un elemento in cui il tecnico ha dimostrato di avere molta fiducia. Tanto da riproporlo non solo come titolare, ma pure in un ruolo in cui nella scorsa stagione lo aveva apertamente e chiaramente bocciato.

RITORNO IN FASCIA – Dimarco in Inter-Spezia è partito titolare come esterno sinistro. Una cosa che non succedeva dal 27 ottobre 2022. Data di Empoli-Inter. Sono passati praticamente dieci mesi. Per questo va sottolineato. Indica un cambiamento in primis nella visione di Inzaghi, evidentemente convinto dalle prove del suo numero 32 durante il ritiro. Ma anche nella comprensione del ruolo e nell’applicazione del giocatore. Che infatti ha disputato una prestazione convincente.

TOCCHI E QUALITÀ – Dimarco sulla sinistra ha dato il suo consueto apporto in costruzione. Ecco la mappa dei suoi tocchi da Whoscored:

In totale sono 46, messi insieme in 68 minuti. Per fare un raffronto, Dumfries in 90 minuti è arrivato a 44. Presenza in costruzione garantita quindi, come sempre. Con anche spunti qualitativi. I passaggi sono 36, realizzati col 71% perché spesso in verticale, con 5 cross, un’occasione da gol e un passaggio chiave. Una prova che conferma la sua ritrovata duttilità. Su cui Inzaghi continuerà a puntare.