In Inter-Spezia ecco la Lu-La: Lukaku e Lautaro Martinez dimostrano

Inter-Spezia ha visto l’arrivo nella stagione 2022-2023 della Lu-La. Lukaku e Lautaro Martinez hanno avuto un forte impatto sulla gara con una prestazione di coppia molto efficace.

IL RITORNO DELLA COPPIA – Per Inter-Spezia avevamo chiesto una dimostrazione sul campo da parte della coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Senza pretendere abbiano risposto proprio a noi, la Lu-La è arrivata. Non la versione sbiadita di Lecce. Quella vera. E gli uomi di Gotti sono finiti sostanzialmente travolti. Un segnale a tutta la Serie A.

EFFICACI NELLE PROVE SINGOLE – Lukaku e Lautaro Martinez sono partiti titolari anche nella seconda di campionato. E hanno dato una grande dimostrazione di lavoro di coppia. Iniziando da due ottime prove individuali. Ecco i tocchi del belga presi da Whoscored:

Sono “solo” 20, un numero basso rispetto alle sue possibilità e abitudini (col Lecce sono stati 31 per dire). Ma con questi e 11 passaggi ha creato 2 occasioni da gol, un passaggio chiave, un assist e una traversa. Una prova di grande, grandissima efficacia. E di intelligenza nei movimenti senza palla. Una versione di Lukaku sì da uomo d’area, ma più dinamica con la squadra più alta, che punta a sfruttare la sua capacità “gravitazionale” di attirare i difensori. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Toro. Ecco i tocchi dell’argentino sempre da Whoscored:

In totale sono 29, con 13 passaggi, 4 tiri, un gol, 3 occasioni da gol e 3 passaggi chiave. Anche per lui una prova estremamente efficace, qualitativa. Ma c’è un dettaglio ulteriore da evidenziare.

ANCORA MIGLIORI IN COPPIA – Guardate le due grafiche. I due attaccanti si sono divisi il campo in un modo ben preciso. Con Lautaro più chiamato a venire incontro e cucire il gioco e Lukaku a impegnare la difesa più alto. Un lavoro non solo individuale, ma di coppia molto efficace. Come evidenziano tutti i quotidiani di oggi (potete leggere QUI e QUI). La Lu-La insomma è tornata per davvero.