Lukaku ‘piccolo’ con le big? Situazione non cosÃ¬ negativa: i numeri

Lukaku ‘piccolo’ con le big? Situazione non così negativa: i numeri

Una delle critiche mosse a Romelu Lukaku – leader dell’attacco dell’Inter di Antonio Conte – è il fatto di essere poco incisivo con i suoi gol contro le grandi squadre (vedi articolo). Ma la situazione è veramente così negativa? Analizziamo insieme i numeri dell’attaccante belga.

RETI ALLE BIG – Sono 23 le reti segnate in stagione, tra competizioni nazionali ed europee, da Romelu Lukaku. Eppure, nonostante questi numeri, la critica principale che viene mossa all’attaccante belga dell’Inter è il fatto di essere poco incisivo contro le grandi squadre. Ma è veramente così? I big match giocati dalla squadra nerazzurra in stagione sono, al momento, dodici: la doppia sfida contro Juventus e Lazio, i due derby vinti contro il Milan, tre sfide contro il Napoli (tra campionato e Coppa Italia), le due partite a San Siro contro Atalanta e Roma e la sfida andata e ritorno contro il Barcellona in Champions League. I gol segnati dall’attaccante belga in queste partite sono 5: due nel doppio confronto con i rossoneri, due nella trasferta contro i partenopei (che ha permesso alla squadra di tornare a vincere al San Paolo dopo 23 anni) e uno – purtroppo inutile – contro i blaugrana a San Siro.

PROPORZIONI – Di queste reti segnate, quattro su cinque sono arrivate in partite nelle quali l’Inter ha ottenuto i tre punti (doppio confronto con il Milan e sfida al Napoli). Certo, i gol mancati contro Juventus e Lazio sono sicuramente quelli che pesano di più per quanto riguarda la corsa allo scudetto, ma i numeri fatti registrare da Lukaku contro le grandi squadre fin qui (5 gol in 12 partite, una media di – quasi – un gol ogni due partite) non rivelano una situazione così tragica, sebbene sia lecito aspettarsi di più da un giocatore con le sue qualità. Da qui a fine campionato non mancheranno le occasioni per migliorare questi numeri, con le sfide di ritorno contro Atalanta, Roma e Napoli ancora da giocare.