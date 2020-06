Inter piccola con le grandi, con Conte solo tre vittorie – TS

“Tuttosport” sottolinea il deludente rendimento dell’Inter contro le big. Un problema che attanaglia anche il leader nerazzurro Lukaku.

SERIE FAVOREVOLE – La Sampdoria a San Siro domenica prossima, quindi in successione Sassuolo, Parma, Brescia e Bologna. Con solo i gialloblù in trasferta. Il rientro nel giro scudetto dell’Inter passa da questa serie di gare, sulla gara oggettivamente alla portata. Ma Conte può sorridere per un motivo in particolare: nessuna di queste squadre può essere considerata una grande. Già perché il bug, il virus della stagone interista sta tutto in estrema sintesi nelle sfide contro quelle avversarie che lottano per le prime posizioni.

BRICIOLE CON LE GRANDI – Coi club che occupano attualmente posizioni europee (dalla Juventus prima al Napoli sesto) l’Inter ha vinto solamente 2 volte in 7 partite. Forbice che si allarga considerando la Coppa Italia (col Napoli una sconfitta e un pari) e le sfide coi top team in Champions League (1 vittoria e 3 sconfitte). Tre vittorie totali in 13 partite. Uniche gioie col Milan, che quando affrontato dai nerazzurri era quinto all’andata (quarta giornata) e ottavo al ritorno.

LUKAKU ASSENTE – L’Inter di Conte quindi si è dimostrata piccola con le grandi. Esattamente come Lukaku, il suo leader e uomo di riferimento. In queste 13 partite il bomber stagionale nerazzurro, che ha segnato 23 gol, ha realizzato solamente 3 reti. Di cui 2 nel successo nerazzurro a Napoli e una nella sconfitta interna per 1-2 col Barcellona.