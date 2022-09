Lukaku, importante impedire la convocazione col Belgio: oggi un motivo in più

Riuscire a impedire la convocazione di Romelu Lukaku con il Belgio nella prossima sosta per le Nazionali è sempre più importante. Specialmente dopo la notizia di oggi relativa alla convocazione di Lautaro Martinez e Joaquin Correa nell’Argentina (vedi articolo).

ATTACCANTI DA TRATTENERE – Simone Inzaghi perderà sicuramente Lautaro Martinez e Joaquin Correa nella sosta per le Nazionali. E con ogni probabilità anche Edin Dzeko, in attesa di una chiamata dalla sua Bosnia. Ecco perché riuscire a trattenere Romelu Lukaku all’Inter e non mandarlo in Belgio assume tutta un’altra importanza. Certo, in condizioni normali il numero 90 volerebbe a giocare con la sua rappresentativa nei prossimi impegni di Nations League. Ma, viste le condizioni dopo il suo ultimo infortunio muscolare, è importante averlo a disposizione ad Appiano Gentile (vedi articolo).

POSSIBILI RISCHI – Riuscire a lavorare quantomeno con Lukaku in vista del prossimo filotto di partite che vedrà lo scontro con la Roma del primo ottobre e poi quello fondamentale in UEFA Champions League contro il Barcellona, è decisamente fondamentale. Tenendo in considerazione i rischi di una sua convocazione con il Belgio, così come i rischi che Simone Inzaghi dovrà sperare di evitare con gli altri tre attaccanti impegnati nelle rispettive nazionali. In questi giorni stanno uscendo tutte le convocazioni ufficiali, la speranza è che Lukaku possa rimanere a Milano. Quantomeno fino al Mondiale in Qatar.