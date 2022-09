Lukaku ancora a parte, prosegue il recupero: obiettivo Inter-Roma – Sky

Prosegue in casa nerazzurra la preparazione in vista di Udinese-Inter, ma non per Romelu Lukaku. Il belga continua nel suo percorso di recupero dall’infortunio con l’obiettivo di rientrare in campo in occasione della gara del primo ottobre contro la Roma. A riportarlo è l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi.

RECUPERO – Niente Udinese per Romelu Lukaku. Il belga sta ancora proseguendo nel suo recupero dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, il numero 90 ha lavorato ancora a parte oggi e già tra domani e sabato è previsto un aumento dei carichi e dell’intensità di lavoro. L’obiettivo è quello di rientrare per Inter-Roma, in programma il primo ottobre a San Siro.