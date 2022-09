Inter, sosta Nazionali in arrivo: due convocati ‘inutilmente’ dall’Argentina

Si avvicina la sosta per le Nazionali, che inizierà dopo la prossima giornata. L’Inter vedrà partire – direzione Argentina – due dei suoi giocatori: Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Impegnati in due amichevoli con l’Albiceleste.

CONVOCATI – In un calendario già fitto di impegni come quello di questa stagione, la sosta per le Nazionali si inserisce come una scelta quasi insensata. Specialmente quando le gare da affrontare sono delle semplici amichevoli. Come nel caso dell’Argentina, che affronterà in due incontri prima l’Honduras e poi la Jamaica. L’Inter perderà due dei suoi attaccanti, ovvero Lautaro Martinez e Joaquin Correa, convocati dal Commissario Tecnico dell’Albiceleste Lionel Scaloni. Nella speranza, come sempre in questi casi, che tornino al meglio della condizione.