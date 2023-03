Lukaku, con il Belgio può ritrovare le certezze perse al Mondiale

Le speranze dell’Inter di riavere il vero Lukaku passano anche da questa sosta per le nazionali, fra qualificazioni agli Europei e amichevoli. Le partite che giocherà con il Belgio possono essere fondamentali per aiutarlo a ritrovare la continuità e la migliore condizione fisica.

FIDUCIA PERSA… IN QATAR − La stagione di Romelu Lukaku finora non è andata come tutti si aspettavano. Sicuramente gli infortuni non lo hanno aiutato a raggiungere gli standard ai quali aveva abituato i tifosi dell’Inter. Però da un attaccante come lui è logico aspettarsi qualcosa di più. Un altro fattore che ha contribuito ad accrescere le sue difficoltà è stato probabilmente il suo deludete Mondiale con il Belgio. In Qatar ha potuto disputare solo l’ultima e decisiva partita del girone con la Croazia, ed è proprio questo match che può avergli fatto perdere gran parte delle sue certezze. Lì, con i suoi numerosi gol sbagliati sotto porta, Lukaku è stato decisivo per l’eliminazione alla fase a gironi dei Diables Rouges.

UN CERCHIO CHE SI CHIUDE − Ora però proprio il ritorno in nazionale con il Belgio potrebbe rivelarsi fondamentale per il completo recupero di Lukaku. La speranza dell’Inter è che in queste partite di qualificazione l’attaccante possa mettere importanti minuti nelle gambe e magari tornare anche al gol. Ciò potrebbe ridargli la fiducia nei suoi mezzi persa durante il Mondiale e potrebbe aiutarlo tornare il calciatore straripante visto due anni fa. Se il belga dovesse tornare sui suoi livelli abituali, per i nerazzurri potrebbe essere un’ottima notizia in vista di un durissimo mese di Aprile. Inoltre potrebbe aiutarli a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, e perché no guadagnarsi anche una non più scontata riconferma. Lukaku giocherà domani contro la Svezia (sfidando Zlatan Ibrahimovic) nelle qualificazioni agli Europei e martedì in amichevole contro la Germania (vedi articolo).