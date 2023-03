Dumfries, 2023 no con l’Inter ma una big europea lo punta uguale

Dumfries finora ha fatto poco e niente nel 2023 con l’Inter, giocando pochissime partite all’altezza. Nonostante ciò, una big europea risulta averlo messo nella lista per il prossimo mercato.

ANCORA RICHIESTO – Le prestazioni negative di Denzel Dumfries in questo inizio di 2023 con l’Inter sembrano essere passate in secondo piano all’estero. Questo almeno stando a TeamTalk, che afferma come sull’esterno olandese ci sia il Manchester United. I Red Devils vogliono rinnovare la difesa, con anche Axel Disasi del Monaco fra gli obiettivi. Aaron Wan-Bissaka invece può andare via non avendo convinto. Per Dumfries tornano quindi le voci dall’Inghilterra, dopo che negli scorsi mesi si era parlato del Chelsea.

Fonte: teamtalk.com – James Holland