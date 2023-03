Biasin: «Curioso in attesa di Lukaku contro Ibrahimovic! Visti poco»

Lukaku e Ibrahimovic si sfideranno a breve. Non nel derby fra Inter e Milan, bensì in una partita fra Svezia e Belgio che si giocherà domani per le qualificazioni agli Europei. Biasin, da Telelombardia, ricorda il precedente di due anni fa quando si scontrarono in una stracittadina di Coppa Italia.

UNO CONTRO L’ALTRO – Romelu Lukaku ritroverà Zlatan Ibrahimovic dopo due anni, visto che non si sono incrociati nei recenti derby per gli infortuni. Lo faranno in Svezia-Belgio domani, partita che anticipa Fabrizio Biasin: «Sono molto curioso di vedere la sfida, che non so se sarà dall’inizio o in panchina, tra Ibrahimovic da una parte e Lukaku dall’altra. Quest’anno si sono visti molto poco in Italia, ma ci hanno lasciato un bel ricordo. Vediamo se avranno la possibilità di stringersi la mano o di avere un faccia a faccia».