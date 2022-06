L’Inter e la fascia di capitano, una questione da risolvere già in ritiro

In casa Inter bisogna iniziare a pensare la prossimo capitano. Già dal ritiro Inzaghi deve chiarire con Handanovic le gerarchie.

SITUAZIONE DA AFFRONTARE – L’Inter deve gestire la questione relativa alla fascia di capitano. Una questione latente, apparentemente secondaria. Che invece va affrontata. Con una scelta chiara. Da subito. Una situazione che va discussa, chiarita e risolta già in ritiro. In modo che la stagione, che ricordiamo inizia a metà agosto, possa iniziare con basi e gerarchie molto chiare.

CAMBIO IN PORTA – Il nodo è semplice. Il capitano dell’Inter è Handanovic. Ed è così ormai da quasi quattro anni. Da quando, con una mossa dal grande significato simbolico, Spalletti decise di togliere la fascia a Icardi. Il portiere ha quindi preso un ruolo centrale nello spogliatoio nerazzurro. Diventando a detta di tutti un riferimento assoluto. L’Inter però ha preso un nuovo portiere. Onana. Che auspicabilmente dovrebbe diventare il nuovo titolare tra i pali. E proprio per questo in casa nerazzurra bisogna parlare della fascia.

PASSAGGIO DI CONSEGNE DA PREPARARE – Anche se Handanovic dovesse partire titolare serve trovare il suo erede. Come capitano, non come portiere. Serve un passaggio di consegne per non farsi trovare impreparati quando inevitabilmente lo sloveno, prossimo ai 38 anni, perderà la titolarità eterna e assoluta. Serve soprattutto parlare con lui. Affrontare la questione con la giusta calma. Lasciar correre e aspettare i fatti significherebbe crearsi dei problemi da soli.