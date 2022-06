Dybala-Inter, altro passo verso la firma: da definire due cose

Nella giornata di oggi sarebbe previsto un nuovo contatto tra i dirigenti dell’Inter e Jorge Antun, agente dell’attaccante argentino.

CONTATTO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, nella giornata di oggi è previsto un nuovo contatto tra i dirigenti dell’Inter e l’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, per cercare di definire l’intesa economica. Il club nerazzurro avrebbe offerto un contratto quadriennale da sei milioni netti di parte fissa più bonus per tifare quota sette, Da definire bonus e premio alla firma. L’incontro vero e proprio per chiudere la trattativa dovrebbe avere luogo mercoledì. La firma della Joya dovrebbe arrivare al ritorno dell’attaccante argentino da Miami.

Fonte: SportMediaset.it