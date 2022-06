Satriano: «L’Inter mi ha detto che vuole tenermi». Ma l’uruguayano ha altre idee

Satriano non sa ancora dove giocherà nella prossima stagione. L’attaccante dell’Inter in prestito al Brest fino a fine stagione, intervistato nel corso del programma “Polideportivo” sull’emittente uruguayana Teledoce, fa capire di avere altre idee rispetto alla società nerazzurra

RICHIESTA DI SPAZIO – La seconda parte di stagione in prestito al Brest è stata abbastanza positiva per Martin Satriano: «Ho imparato molto in Francia. All’Inter avevo giocato poco. È stata la mia prima stagione nel calcio professionistico». L’attaccante classe 2001 farà ritorno a Milano, dove gli assicurano che potrebbe anche rimanere: «Mi hanno detto che l’idea è tenermi. Oltre al Mondiale in Qatar, ho un’età in cui penso di dover giocare ogni partita». L’ambizione di trovare più spazio difficilmente si sposerà con la conferma in rosa all’Inter per Satriano…

ARRIVO ALL’INTER – Satriano ricorda i suoi inizi in Prima Squadra ad Appiano Gentile: «Il gruppo mi ha accolto bene. Diego Godin e Matias Vecino mi hanno reso le cose più facili. Era un bel gruppo con molti sudamericani, come Arturo Vidal e Alexis Sanchez. I cileni si sono comportati in modo eccellente con me, cercando sempre di darmi consigli. Erano come amici! Ho cercato di guardare e assorbire tutto ciò che vedevo ma la velocità di gioco mi ha impressionato. E anche fisicamente, vedendo Romelu Lukaku…». Queste le parole di Satriano sulla sua prima esperienza all’Inter.