L’Inter con il Verona chiama a rapporto il suo dodicesimo: Rabiot avvisato!

Inter-Verona vedrà i nerazzurri impegnati a dar seguito alla pesante vittoria ottenuta sul campo della Juventus. Le inutili e infondate polemiche si sono sprecate dopo il confronto all’Allianz Stadium, con Rabiot che si è spinto oltre parlando di Inter in dodici uomini (vedi articolo). Il francese sarà contento di sapere che sabato alle 18.00 la squadra di Inzaghi avrà realmente dalla sua il dodicesimo uomo

DODICESIMO UOMO – Inter-Verona è la partita in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro (QUI le ultime). La squadra di Simone Inzaghi è consapevole di dover vincere per poter ambire allo scudetto: a otto partite dalla fine ogni appuntamento è fondamentale e lo sarà anche quella con i gialloblù (QUI la conferenza di Igor Tudor). Sarà inoltre la prima partita in casa per l’Inter dopo il ritorno degli stadi al 100% della capienza. Una notevole spinta in più per Samir Handanovic e compagni in questa serratissima lotta scudetto. Anzi, per dirla con un linguaggio prettamente calcistico, l’Inter chiamerà a rapporto il suo dodicesimo uomo. Sarà contento Adrien Rabiot che dopo la cocente sconfitta subita all’Allianz Stadium proprio contro i rivali di sempre parlava (a vanvera) di Inter in dodici uomini, riferendosi all’arbitro/VAR. Sabato a San Siro l’Inter potrà realmente contare sull’uomo in più, il dodicesimo: la sua tifoseria.