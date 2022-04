Rabiot insiste: «Ottima partita, ma è difficile giocare in 11 contro 12!»

Rabiot continua con le sue dichiarazioni polemiche dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter. Il successo dei nerazzurri proprio non va giù al centrocampista francese…

PAROLE AL VELENO – Adrien Rabiot non smette di pungere l’Inter dopo il grande successo dei nerazzurri in casa della Juventus. Dopo la polemica nel post-partita (vedi dichiarazioni), il centrocampista francese rincara la dose anche sui social: “Ottima partita, bravi tutti! Peccato il risultato, ma è difficile giocare in 11 contro 12!”. Parole che faranno sicuramente discutere e infuocheranno il dibattito sul match di Torino. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Adrien Rabiot