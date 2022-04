FIFA, Infantino non molla la presa: Mondiale ogni 3 anni con altre novità

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sta pensando a un nuovo calendario mondiale. La proposta consisterebbe in un Mondiale ogni tre anni come parte di un ciclo di tornei da 36 mesi. Di seguito quanto rivelato dal Sun

NUOVA PROPOSTA – La FIFA starebbe pensando a una nuova formula per riorganizzare il calendario mondiale. Gianni Infantino, secondo quanto rivelato dal Sun, avrebbe presentato la proposta nel convegno tenutosi a Doha prima dei sorteggi per i Mondiali in Qatar. L’idea consisterebbe in un Mondiale ogni tre anni come parte integrante di un ciclo di tornei da 36 mesi: il primo anno ci sarebbe il nuovo Mondiale per club a 24 squadre, nell’estate dell’anno successivo sarebbe la volta dei campionati continentali, come l’Europeo e la Copa America, mentre il terzo anno toccherebbe proprio alla Coppa del Mondo.