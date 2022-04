Inter-Verona, Inzaghi lavora con il gruppo al gran completo! Due dubbi

Inter-Verona è la partita in programma sabato alle ore 18.00 in un San Siro che si preannuncia bollente. I nerazzurri di Inzaghi si sono ritrovati oggi ad Appiano Gentile per preparare la sfida ai gialloblù di Tudor (QUI le ultime). Intanto de Vrij sta decisamente meglio e scalda i motori (vedi articolo)

ATMOSFERA – Inter-Verona è la sfida in programma sabato 9 aprile alle ore 18.00, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. San Siro torna finalmente al 100% e gli spalti si preannunciano bollenti: i tifosi nerazzurri, infatti, voglio spingere la squadra di Simone Inzaghi alla vittoria per tenere vivo il sogno scudetto. Non sarà semplice contro i gialloblù di Igor Tudor, avversario tutt’altro che comodo.

DUE DUBBI – Inzaghi ha diretto oggi una nuova seduta di allenamento ad Appiano Gentile e può contare sul gruppo al gran completo. Anche Stefan de Vrij sta bene e scalda i motori: l’olandese contro la Juventus era in panchina, ma con il Verona potrebbe tornare regolarmente al centro della difesa. L’altro dubbio è chi tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez andrà a far coppia con Edin Dzeko: entrambi stanno bene e scalpitano mentre Lautaro Martinez sarà fuori per squalifica. Il ballottaggio, a due giorni dalla sfida, rimane più vivo che mai.