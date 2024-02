Lecce-Inter 0-4, cinque dati statistici che potresti non sapere

Lecce-Inter 0-4 è un altro poker, dopo quello contro la Salernitana. I dati statistici sui gol continuano a essere eccezionali, non solo per Lautaro Martinez entrato nel club dei 100 in Serie A.

QUATTRO – I gol di scarto con cui l’Inter ha battuto il Lecce. Eguagliato il distacco maggiore nelle venti partite disputate in casa dei salentini: quello dell’1-5 del 27 settembre 1997, sempre al Via del Mare.

VENTI – Le partite consecutive in trasferta in Serie A dove l’Inter va a segno: esattamente un anno fa, il 26 febbraio 2023 sul campo del Bologna, l’ultima senza gol con una sconfitta per 1-0. È la prima volta nella storia che arriva una serie positiva così lunga in gare esterne.

VENTIDUE – I gol di Lautaro Martinez nelle ventitré partite giocate in questa Serie A. Oltre ad aver superato quota cento in campionato, arrivando a centouno al momento della doppietta, ha superato il suo record personale su un intero campionato: le ventuno reti a testa nelle passate due stagioni. E da quando è arrivato in Italia non ha mai fatto peggio del torneo precedente.

NOVANTA – I minuti disputati da Alexis Sanchez in Lecce-Inter. È la prima volta, in ventuno presenze stagionali, che l’attaccante cileno riesce a iniziare e finire una partita: con un club non capitava dal 27 maggio 2023 in Marsiglia-Brest, in nerazzurro dal 20 febbraio 2022 in Inter-Sassuolo. In generale dal 22 novembre 2023, in Cile-Ecuador.

NOVANTA – I gol subiti dal Lecce nelle quaranta partite ufficiali contro l’Inter, contando sia casa sia trasferta. Quello di Stefan de Vrij ha reso i nerazzurri la squadra che ha segnato più reti in assoluto contro i salentini: scavalcate la Juventus e il Milan, ferme rispettivamente a ottantanove (in quarantaquattro partite) e ottantotto (in quarantadue). I bianconeri hanno ancora più vittorie, trenta contro ventinove.