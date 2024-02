Lecce, lo stato di forma in vista dell’Inter: una vittoria su cinque

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Lecce, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Roberto D’Aversa arriva alla sfida, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

STATO DI FORMA – Inter e Lecce si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra nelle mani di Roberto D’Aversa ha trovato una sola vittoria, ovvero quella in rimonta contro la Fiorentina per 3-2. Prima di allora due sconfitte, con il pesante 0-3 casalingo contro la Juventus e il KO in trasferta per 2-1 contro il Genoa. Lo stesso è accaduto dopo la vittoria con i viola, con il 4-0 di Bologna e il 2-0 contro il Torino in trasferta. Ora il rientro in casa, per sfidare l’Inter capolista.