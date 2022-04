Le voci su Dybala possono diventare uno stimolo per motivare Sanchez

Le insistenti voci su Dybala potrebbero avere un riverbero su Sanchez. L’argentino infatti a livello tecnico sarebbe il sostituto del cileno.

SOSTITUTO DAL MERCATO -Le voci di mercato dell’Inter in questo periodo vivono della suggestione legata al possibile arrivo a zero di Paulo Dybala. Un acquisto pesante, in ogni senso. Ma chi gli farebbe posto in rosa? L’Inter non può permettersi di aggiungere l’argentino alla rosa attuale. Sia per un discorso di stipendio che per profilo tecnico il candidato forte è Alexis Sanchez. Un tema non da prima pagina, ma sotteso quello dell’addio del cileno. Che per uno con la sua personalità può diventare uno stimolo.

PUNTO NELL’ORGOGLIO – Sanchez, lo sappiamo, si considera ancora un campione decisivo che dovrebbe giocare sempre. Crede molto in sé stesso, per fare un riassunto. Proprio per questo sentir parlare di un suo rimpiazzo già a marzo, a stagione in corso, senza essere praticamente considerato come risorsa alla pari di chi può arrivare può pungerlo nell’orgoglio. E spingerlo a dimostrare quanto vale ancora sul campo.

RISORSA DA SFRUTTARE – Dybala al momento è una suggestione. Anche arrivasse sarà effettivamente un elemento dell’attacco da giugno. Quindi per la prossima stagione. Scontato da dire, ma meglio ricordarlo. In questa stagione il presente è ancora Sanchez. Averlo motivato per lo sprint finale potrebbe essere una risorsa importante per l’attacco dell’Inter. Il reparto più in difficoltà in assoluto. Proprio lo spauracchio dell’arrivo dell’attuale giocatore della Juventus può essere un fattore. Lo spettro di Dybala darà a Inzaghi il miglior Sanchez?