Gosens, altra panchina in Juventus-Inter? Inzaghi ha già scelto – SM

Inzaghi studia la formazione migliore da schierare in Juventus-Inter. Secondo Sportmediaset, il tecnico ha già fatto le sue scelte a centrocampo (Brozovic permettendo) e sugli esterni titolari. Anche questa volta, però, niente da fare per Robin Gosens.

GLI ESTERNI – Inzaghi attende novità dal recupero o meno di Marcelo Brozovic, e intanto restringe il cerchio dei titolari da mandare in campo per l’importantissima sfida di domenica sera. Juventus-Inter sarà decisiva per entrambe le formazioni, Simone Inzaghi questo lo sa bene e per questo ogni scelta, in un senso o nell’altro, potrebbe essere fatale. Secondo Sportmediaset, il tecnico dovrebbe confermare l’undici titolare di sempre, senza alcuna variazione. Niente da fare, quindi, per Robin Gosens, che anche questa volta si accomoderà in panchina. L’ex Atalanta dopo il suo arrivo fin qui ha giocato ottantatré minuti, con tre presenza da subentrato e un assist, quello messo a segno contro la Salernitana. Negli ultimi giorni si era fatta avanti la possibilità di schierare il tedesco titolare, per dare nuove alternative alla manovra offensiva della squadra. Ivan Perisic dunque ancora titolare a sinistra, con Denzel Dumfries confermato a destra.

Fonte: Sportmediaset