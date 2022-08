Lazio-Inter significa ancora Vecino, ma stavolta con l’altra maglia

Lazio-Inter è la partita di Vecino. Il nome dell”uruguaiano riporta alla vittoria sui biancocelesti dei tempi di Spalletti, ma oggi sarà avversario per la prima volta.

PROTAGONISTA – Lazio-Inter è una partita che negli ultimi anni è indissolubilmente legata a un nome specifico. Quello di Matias Vecino. Troppo forte infatti l’impatto di quel gol in quella giornata. Un gol che per l’Inter tutta ha significato il ritorno in Champions League. Alla normalità in un certo senso, dopo tanti troppi anni passati a inseguire il piazzamento come una chimera. La partita di questa sera quindi non può che avere un retrogusto particolare. Visto che sarà la prima di Vecino in maglia Lazio contro l’Inter.

CAMBIO DI SQUADRA – L’uruguaiano si è trasferito a Roma a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto. Fortemente voluto da Sarri, che lo ha allenato ad Empoli e più volte ha cercato di tornare in contatto col suo vecchio centrocampista. Questa estate è arrivata l’occasione giusta. E il tecnico ha dimostrato subito di avere fiducia in Vecino, schierandolo titolare alla seconda giornata. Un rodaggio, per arrivare pronto proprio a stasera.

LA SUA PARTITA – Tutto è pronto insomma per Lazio-Inter. Lui che è ancora il simbolo della vittoria a Roma oggi vestirà la maglia opposta. E si troverà a sfidare quelli che fino a due mesi fa erano i suoi compagni. Con la maglia che è stata sua per cinque anni e centoventisette presenze. Un incrocio emozionale unico. La partita di Vecino.