Ponciroli: «Lazio-Inter, una sorpresa questa sera? Pronostico e risultato»

Fabrizio Ponciroli ha parlato del sorteggio dei gironi di Champions League, avvenuto ieri, e di Lazio-Inter, che si giocherà questa sera.

CHAMPIONS LEAGUE – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli su TMW Radio, nel corso dell’Editoriale, sul sorteggio dei gironi di Champions League, avvenuto nella giornata di ieri. «Ogni anno siamo sfortunati, le italiane prendono sempre avversarie ostiche. La Juventus non deve sottovalutare Benfica, ma il secondo posto deve essere alla portata dei bianconeri. Attenzione pure al Salisburgo per il Milan, è una vera e propria incognita, vietatissimo sottovalutare avversari che sulla carta potrebbero sembrare inferiori. Anche il calendario della Champions sarà fondamentale per le italiane. Un conto è affrontare un Psg o un Bayern Monaco subito, un conto nel pieno della stagione».

PARTITA – Ponciroli su Lazio-Inter, gara in programma stasera. «Chi vincerà? Inter favorita, i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per vincere lo scudetto quest’anno. Ma la Lazio potrebbe essere una sorpresa questa sera, ha le armi per far male. Ma nonostante tutto il mio pronostico va all’Inter. Risultato: 1-3».