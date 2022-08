VIDEO – Lazio-Inter, ultima vittoria a Roma nel 2018 (nel segno del 3)

Lazio-Inter a Roma non termina con una vittoria nerazzurra dal 29 ottobre 2018. In quell’occasione si chiuse una striscia vincente all’insegna del numero 3.

NEL SEGNO DEL TRE – Lazio-Inter non è una gara facile, e le ultime tre stagioni lo dimostrano. Allo Stadio Olimpico, contro i biancocelesti, i nerazzurri hanno uno score di due sconfitte e un pareggio. La vittoria manca infatti dal 29 ottobre 2018. E la statistica curiosa è quella fu l’ultima di ben tre vittorie consecutive, in cui i nerazzurri segnarono sempre tre gol. Ad aprire questo filotto fu l’1-3 del 21 maggio 2017, penultima giornata di campionato. In quell’occasione segnarono per l’Inter Marco Andreolli e Eder, con l’autorete di Hoedt ad arrotondare. Quasi un anno dopo (20 maggio 2018) arrivò invece il 2-3 all’ultima giornata, nello scontro diretto per il quarto posto e l’accesso alla Champions League. I marcatori furono Danilo D’Ambrosio, Mauro Icardi e – infine – Matias Vecino. Che, ironia della sorte, oggi veste la maglia della Lazio. L’ultima sfida con tre punti per i nerazzurri arriva invece pochi mese dopo, il 29 ottobre 2018. In quell’occasione l’Inter si impose con uno 0-3 netto: doppietta di Mauro Icardi inframmezzata da una fucilata mancina di Marcelo Brozovic. Rivediamo quest’ultimo tris nerazzurro nel video dal canale YouTube ufficiale dei nerazzurri:

Video-highlights di Lazio-Inter (0-3), dal canale ufficiale del club nerazzurro