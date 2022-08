Ex di Lazio-Inter: Vecino ironia della sorte, Inzaghi perdonato (de Vrij no)

Lazio-Inter (stasera alle 20.45) sarà un bel tuffo nel passato per diverse persone presenti allo Stadio Olimpico di Roma. A partire dal mister Simone Inzaghi fino a Matias Vecino, il più recente a cambiare maglia.

INCROCI ROMA-MILANO – Da diverse stagioni la sfida tra Lazio e Inter è particolarmente sentita. Sia per i diversi cambi di sponda tra le due società, sia per quel famigerato scontro all’ultima giornata del campionato 2017/18. Una partita che vede protagonisti diversi giocatori che anche domani saranno in campo, sebbene a maglie invertite. A partire da chi quella sfida la risolse all’81’.

Lazio-Inter: la partita di Vecino e Inzaghi

L’HA PRESA – Stiamo parlando ovviamente di Matias Vecino. Che quel 20 maggio 2018 incornò il calcio d’angolo che valse il 3-2 e la qualificazione in Champions League per i nerazzurri. A scapito proprio dei biancocelesti di Simone Inzaghi, e di Stefan de Vrij. L’olandese fu anch’esso protagonista di quel match, e sempre a beneficio dell’Inter. Il suo passaggio a Milano a fine stagione era già noto, e questo scatenò più di qualche malalingua in occasione del rigore del 2-2 causato proprio da de Vrij (e trasformato da Mauro Icardi). Oggi, 127 presenze, 13 reti e 3 trofei dopo, l’uruguaiano è un giocatore della Lazio, dopo la scadenza del contratto a giugno, e Maurizio Sarri lo ha già schierato titolare in questo campionato. Si ripeterà questa sera?

EX BEFFARDO – Ovviamente il primo collegamento tra Lazio e Inter è l’allenatore. La carriera di Simone Inzaghi è legata a doppio filo ai colori biancocelesti, prima come giocatore e poi come tecnico. In campo, può vantare 55 gol in 196 presenze (tra cui la rete che chiude il 4-2 del famigerato 5 maggio 2002) in sette stagioni e mezza. In panchina rimane per poco più di cinque stagioni, allenando la Lazio per 251 gare, e vincendo 3 trofei. Nell’estate 2021 raggiungere l’accordo per rinnovare col presidente Claudio Lotito, ma qualcosa va storto. Giuseppe Marotta lo chiama prima della firma, e lo convince a salire a Milano, dopo vince Coppa Italia e Supercoppa Italiana al primo anno.

Illustri ex biancocelesti

SALTO IN ALTO – Nelle fila dell’Inter troviamo altri due giocatori arrivati in nerazzurro direttamente dalla Lazio. Ci riferiamo ovviamente al già citato Stefan de Vrij e a Joaquin Correa. Il difensore Oranje arriva a Milano nell’estate 2018 dopo la famosa sfida per il quarto posto. Coi biancocelesti ha 118 presenze e 10 gol, con una Supercoppa Italiana. In nerazzurro invece è a quota 167 partite, 8 reti e 3 trofei, tra cui lo Scudetto 2020/21. Al secondo anno all’Inter, tra l’altro, vince anche il premio di miglior difensore della Serie A. L’attaccante argentino è invece alla seconda stagione in nerazzurro: 7 reti in 38 partite, a fronte dei 30 gol in 117 presenze a Roma. L’attuale 11 dell’Inter è all’inizio di una stagione di riscatto, dopo lo sfolgorante esordio dello scorso anno (doppietta a Verona) e i successivi problemi fisici che l’hanno molto limitato.

INSOSPETTABILE – Tra gli ex biancocelesti, oggi all’Inter, c’è infine anche Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro trascorre alla Lazio la seconda parte della stagione 2005/06, dopo aver trascorso i primi sei mesi al Treviso (dove subì tre gol proprio dall’Inter alla prima di campionato). A Roma il portiere sloveno raccoglie una sola presenza, nell’ultimissima gara della stagione, mantenendo anche la porta inviolata. Oggi invece Handanovic è non solo il numero 1 e il capitano, ma è pure l’undicesimo giocatore con più presenze (441) nella storia dell’Inter. Ed è sempre più vicino alla top10…

Lazio: gli ex dell’Inter

Matias VECINO (C) – 127 presenze, 13 gol, 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana

Inter: gli ex della Lazio

Simone INZAGHI (All.) – 196 presenze, 55 gol, 1 Scudetto, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Supercoppa UEFA (da giocatore)

251 presenze, 134 vittorie, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane (da allenatore)

Samir HANDANOVIC (P) – 1 presenza

Stefan DE VRIJ (D) – 118 presenze, 10 gol, 1 Supercoppa Italiana

Joaquin CORREA (A) – 117 presenze, 30 gol, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana