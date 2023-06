Lazaro e il solito epilogo di fine stagione: a luglio di nuovo all’Inter

Lazaro ritornerà di nuovo all’Inter. Il Torino non lo riscatterà. Ma Appiano Gentile, come ogni anno, sarà una tappa solamente temporanea

NO AL RISCATTO − Valentino Lazaro dopo il 30 giugno farà nuovamente ritorno all’Inter. L’esterno austriaco non sarà riscattato dal Torino, squadra in cui ha militato in prestito nell’ultima stagione. Venticinque partite e quattro assist per Lazaro, che ha dovuto fare i conti anche con un brutto infortunio alla coscia rimediato durante un Salernitana-Torino dello scorso gennaio. Il club granata ha deciso di non riscattare il giocatore per 6 milioni di euro. Dal primo di luglio ritornerà ad Appiano Gentile, ma sarà soltanto una tappa di passaggio. Il suo futuro sarà tutt’altro che nerazzurro.

ESITO COMUNE − Il contratto con l’Inter ha scadenza il 30 giugno del 2024. Quindi, difficilmente, in estate potrà lasciare il club in prestito come negli anni precedenti a meno che non gli venga rinnovato per un altro anno. Prima del Torino, Lazaro ha militato sempre a titolo temporaneo tra Newcastle, Borussia Monchengladbach e Benfica. Esperienze negative che hanno avuto tutte un esito comune: ritorno all’Inter a fine stagione. Nemmeno al Toro, l’austriaco è riuscito a ritagliarsi un suo spazio nonostante comunque un’annata complessivamente discreta.

FLOP − L’Inter cercherà di sistemare Lazaro in maniera, questa volta, definitiva. In Bundesliga ha ancora diversi corteggiatori. Dopo quattro anni arriverà finalmente la separazione tra le parti. L’obiettivo del club è quello di monetizzare qualcosina, ma non è da escludere nemmeno una rescissione del contratto. Lazaro, preso per quasi 25 milioni di euro dall’Hertha Berlino, è stato probabilmente uno dei peggiori acquisti dell’era Zhang. Al pari di Dalbert, prelevato due anni prima dal Nizza una ventina di milioni.