Dalbert all’addio dopo 6 anni racchiusi in 2: ecco i numeri horror con l’Inter

Dalbert lascerà l’Inter ufficialmente il 1° luglio 2023, quando il suo lungo contratto sarà finalmente terminato da qualche ora. Un’avventura che lascia perplessi e che può essere da “buon” esempio per non ripetere, soprattutto in sede di calciomercato, gli errori del passato

SEI ANNI DA INCUBO – Un assist in Serie A, datato 29 settembre 2018 a San Siro contro il Cagliari (2-0). E un gol in Coppa Italia, datato 13 gennaio 2019 in casa contro il Benevento (6-2). Questo è il bottino nerazzurro di Dalbert, che “vanta” anche 2 cartellini gialli e 3 cessioni in prestito. E ancora, 53 comode panchine alternate a 14 non convocazioni, delle quali 10 perché non iscritto in lista UEFA e 4 per infortunio. Tutto ciò tra il 2017 e il 2020, perché da tre anni Dalbert è uno sconosciuto ad Appiano Gentile. Compresa l’ultima stagione, trascorsa da separato in casa sia per via del grave infortunio estivo sia perché fuori dal progetto nerazzurro. Un esubero – in scadenza di contratto – che non vede il rettangolo verde di gioco nemmeno per sbaglio. L’esperienza interista del classe ’93 brasiliano non è da dimenticare. Di più. A 30 anni ancora da compiere (l’8 settembre, ndr) la carriera dell’esterno sinistro acquistato a suon di milioni dopo una discreta stagione al Nizza, nella Ligue 1 francese, è già virtualmente finita. Anzi, probabilmente non è mai iniziata. Ad alti livelli sicuramente, poi chissà… Riciclarsi dopo un anno di stop totale non sarà facile, eppure dovrà farlo. Dopo aver lasciato un ricordo nullo – per non dire altro – nella storia dell’Inter. Difficile ricordare una situazione simile. Basti pensare che all’Inter ogni presenza di Dalbert con la propria maglia è “costata” più di un milione e alla fine per il lungo addio ne incasserà… zero. Un danno clamoroso per il già complicato bilancio nerazzurro.

I numeri horror di Dalbert, ormai ex Inter

L’ERRORE DEGLI ERRORI – Una prima stagione ad alternarsi prima con Yuto Nagatomo e poi con Danilo D’Ambrosio nel ruolo di terzino sinistro, ma Luciano Spalletti non riesce a fare il miracolo calcistico. Una seconda stagione all’ombra di Kwadwo Asamoah con qualche occasione in più dopo il difficile ambientamento, ma alla fine è un nulla di fatto. Inizia la girandola di prestiti annuali, tra Fiorentina, Rennes e Cagliari, che retrocede in Serie B. Senza picchi. Zero gol e qualche assist, soprattutto in maglia viola, non valgono l’investimento sul riscatto. Ben 6 anni sotto contratto e appena 26 presenze con la maglia dell’Inter per Dalbert. Pur volendo provare a capire la sua avventura nerazzurra, ipotizzare un risvolto positivo è impossibile. L’ammortamento extra fino a scadenza, quindi completato, evita la “minusvalenza” ma non risolve nessun problema. L’acquisto di Dalbert resterà nella storia come uno dei più grandi abbagli di mercato dell’Inter, che investe su uno semi-sconosciuto quasi 31 milioni di euro, senza considerare l’ingaggio lordo pluriennale. Nulla a che vedere con Robin Gosens (vedi focus) né con Joaquin Correa (vedi focus). Chiuso il capitolo interista, è tempo di voltare pagina: all’Inter serve ancora un esterno sinistro di talento. Buona fortuna per il futuro, Dalbert Henrique Chagas Estevao.