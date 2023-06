Lautaro Martinez, nuovi movimenti con Thuram? Le prospettive

Lautaro Martinez ha cambiato tante volte il compagno d’attacco all’Inter. Ha iniziato con Mauro Icardi e ha proseguito con Romelu Lukaku. Con l’arrivo di Marcus Thuram cambierà il suo modo di giocare?

PASSATO – Lautaro Martinez giocherà l’anno prossimo il sesto anno con la maglia dell’Inter. Cambierà per l’ennesima volta il suo compagno d’attacco. L’argentino ha iniziato con Mauro Icardi, sostituendolo addirittura alla fine del 2019 per i comportamenti non appropriati dell’altro. La sua esperienza milanese è proseguita con Romelu Lukaku, con cui ha formato una coppia devastante portando l’Inter alla finale di Europa League e allo Scudetto. Nelle ultime due stagioni el toro è stato affiancato da Edin Dzeko, attraversando momenti di difficoltà ma segnando come mai aveva fatto nella sua breve carriera. 21 gol in campionato in entrambe le annate, in questa altri 7 nelle coppe, tra cui diversi decisivi con Milan in Supercoppa Italiana e Champions League e con Fiorentina in Coppa Italia.

Lautaro Martinez, tempo di cambiamenti?

MOVIMENTI – Lautaro Martinez con Edin Dzeko ha imparato a giocare da prima punta. Romelu Lukaku era il terminale offensivo dell’Inter, giocando da boa e comportandosi da ultimo uomo per i contropiedi veloci. El toro girava intorno al belga, ma non partiva mai davanti a lui. Con il bosniaco i ruoli sono stati invertiti negli ultimi due anni, Lautaro Martinez ha iniziato a vivere con assiduità l’area di rigore avversaria e segnato automaticamente con maggiore regolarità. Secondo le ultime indiscrezioni Marcus Thuram ha accettato la proposta nerazzurra e sarà il nuovo attaccante al fianco dell’argentino. Ovviamente per dovere di cronaca bisognerà aspettare l’ufficialità, anche se la strada sembra ormai tracciata. I movimenti del numero 10 cambieranno, ma non troppo rispetto alle ultime partite. Thuram è una seconda punta, parte spesso dall’esterno ed è il dribblomane che l’Inter cercava da tempo. Lautaro Martinez sarà così chiamato a sfruttare gli spazi liberati dal francese, tornando il bomber decisivo e più prolifico che ha determinato nelle vittorie di Simone Inzaghi.