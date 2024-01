Lautaro Martinez, leadership al servizio dell’Inter. Con un sogno!

L’Inter sogna in grande. E lo fa anche grazie alla qualità del suo capitano. Lautaro Martinez sempre più nerazzurro: adesso un sogno, poi il coronamento di una carriera in maglia nerazzurra.

LEADERSHIP – Sempre più Lautaro Martinez. Un’Inter vincente, nonostante due scudetti persi. Perché se da un lato i nerazzurri hanno lasciato e regalato punti nelle ultime due annate, con Simone Inzaghi l’Inter ha comunque alzato uno o due trofei all’anno. L’ultimo in ordine cronologico è arrivato da Riad contro il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana. Un tap-in vincente e importante, non solo per Lautaro Martinez ma anche per l’Inter intera che è ripartita dall’Arabia Saudita con l’ennesimo trofeo targato Simone Inzaghi. Il gol segnato ai partenopei, è solo l’ultimo dei tanti dell’argentino che ormai da quasi un anno a questa parte è diventato leader indiscusso di una squadra che ha bisogno del miglior Lautaro Martinez per sognare il ventesimo tricolore e perché no ripetere la stagione dello scorso anno e arrivare in fondo alla Champions League.

SOGNO – Un trofeo ambitissimo per Lautaro Martinez che spera un giorno di poterlo alzare proprio con la maglia dell’Inter. Una Champions League che in casa Inter parla, spesso, spagnolo – con sfumature argentine. Il sogno europeo vive in lui dal primo giorno che mise piede in Europa. A Milano arrivò grazie alla mediazione di un altro storico argentino, Diego Milito. Adesso la voglia di essere grande e ripercorrere le orme di Javier Zanetti, capitano nel 2010 sotto la gestione Mourinho. Ad oggi invece, l’obiettivo dichiarato è lo scudetto con la seconda stella da cucire sul petto. Con il ricordo di Riad e un vento in poppa, l’Inter sfiderà in un mese Fiorentina, Juventus e Atalanta in Serie A per poi fare il rientro in Europa con gli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid.