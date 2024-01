Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 25 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Il mercato in entrata dell’Inter è praticamente fermo, solo per quanto riguarda la finestra invernale di riparazione però. La dirigenza nerazzurra, infatti, continua instancabilmente a lavorare pensando già ai colpi in entrata estivi. Mehdi Taremi e Piotr Zielinksi sembrano destinati a compiere lo stesso percorso, che li condurrà in nerazzurro. Per l’attaccante iraniano arrivano conferme positive, vista anche la presenza in giornata del suo entourage nella sede dell’Inter.

Acquisti ufficiali: Nicolò Biral (centrocampista, Fermana) fine prestito, Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Ad oggi gli unici movimenti in uscita dall’Inter sono quelli che sta compiendo Stefano Sensi. Dopo l’apertura del centrocampista per il Leicester, fortemente interessato al giocatore, adesso anche lo stesso club lancia segnali positivi. In giornata anche l’ultimo ostacolo al trasferimento sembra essere stato superato. Una richiesta arriva anche per un giovane di proprietà dell’Inter: si tratta del portiere classe 2000 Gabriel Brazao.

Cessioni ufficiali: Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) prestito, Franco Carboni (difensore, Ternana) prestito dopo rientro prestito dal Monza, Eddie Salcedo (attaccante, Lecco) prestito dopo rientro dal prestito all’Eldense, Gabriele Vedovati (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo, Kevin Zefi (attaccante, Roma) titolo definitivo, Jan Zuberek (attaccante, Ternana) prestito.