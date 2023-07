Lautaro Martinez, da Inter-Pergolettese chiara indicazione post Lukaku

Uno dei tanti spunti su cui si può ragionare dopo la seconda amichevole del precampionato, ovvero Inter-Pergolettese disputatasi ieri ad Appiano Gentile e terminata 10-0, è il ruolo da rigorista nel post-Lukaku. Che spetta ancora a Lautaro Martinez.

RIGORISTA – Lautaro Martinez, in Inter-Pergolettese, ha messo a segno due rigori nel rotondo 10-0 conquistato dai nerazzurri ad Appiano Gentile. Una chiara indicazione su cui, appunto, sarà il rigorista nella scorsa stagione. Un ruolo delicato, da cui possono passare diverse sliding doors di una stagione. E proprio Lautaro Martinez ha sbagliato diversi rigori importanti in carriera, in un fondamentale che non rientra propriamente nelle sue corde. Ne è un esempio la gara dello scorso anno contro lo Spezia. Proprio per questo dopo il non-ritorno di Romelu Lukaku resta il vuoto da colmare.

FONDAMENTALE DA MIGLIORARE – Questo precampionato sarà sicuramente utile a Lautaro Martinez per migliorare nei calci di rigore, come già visto ieri in Inter-Pergolettese. Visto il peso dei calci di rigore, adesso il neo-capitano nerazzurro ha una grossa responsabilità sulle spalle. Ma l’indicazione è chiara: Simone Inzaghi ha pienissima fiducia nel calciatore argentino, leader dell’attacco e della squadra. Nonostante gli errori del passato, adesso Lautaro Martinez deve fare un ulteriore passo avanti nel suo percorso di crescita. Per consacrarsi ulteriormente tra i migliori attaccanti del panorama europeo e mondiale.