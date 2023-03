Lautaro Martinez, col Lecce buona la quarta! E conferma un trend

Lautaro Martinez fissa il risultato di Inter-Lecce sul 2-0, siglando la rete numero 14 in stagione. E confermando un trend personale.

ALTRA VITTIMA – Quattro partite e 310 minuti. Tanto è servito a Lautaro Martinez per segnare il primo gol al Lecce. I salentini erano la penultima squadra italiana, tra quelle affrontate dal Toro, a non aver subito gol dal capitano dell’Inter. Ora rimane solo il Chievo (attualmente in Serie D) ad essere ancora immune. E il gol con cui Lautaro Martinez rompe il tabù non è per nulla banale, tra l’altro. Un colpo perfetto sullo scarico centrale di Denzel Dumfries, che sfonda la porta del Lecce lasciando impotente il portiere Wladimiro Falcone. Vittima anche lui della splendida abitudine dell’argentino.

SOLITA TECNICA – La tendenza era chiara già nella scorsa stagione, ma Lautaro Martinez continua a regalare conferme. Il gol del 2-0 di Inter-Lecce non deve sorprendere per come arriva. Il numero 10 nerazzurro scarica in porta di prima intenzione l’assist di Dumfries. Confermando di essere letale – ai limiti dell’ineluttabile – quando calcia verso la rete al volo, al primo tocco del pallone. Non è infatti la prima volta che succede, siamo ben oltre la doppia cifra nelle 91 reti segnate con la maglia dell’Inter. In questa curiosa statistica, il gol che spicca di più è sicuramente quello al Liverpool dell’anno scorso (qui il video). Una splendida abitudine, quella di Lautaro Martinez, che conferma ancora una volta il suo strapotere in area, specialmente quando si lascia guidare dall’istinto del centravanti.