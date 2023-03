Allegri: «Juventus 50 punti sul campo! Facile parlare da fuori. Coppa Italia…»

Massimiliano Allegri dopo la sconfitta della Juventus contro la Roma ha parlato dei punti di penalizzazione in campionato. Il tecnico bianconero intervistato da Rai Radio 1 parla dell’obiettivo Coppa Italia.

DOPO LA SCONFITTA – Allegri perde contro la Roma e torna a parlare dei punti di penalizzazione in campionato e di quelli fatti sul campo: «L’Europa League per la Juventus resta un obiettivo così come la Coppa Italia. In campionato la Juventus ha fatto 50 punti sul campo e i ragazzi sono stati bravi, dall’esterno è fin troppo facile parlare. Ma quando a una squadra vengono tolti 15 punti a metà campionato sembra che ti crolli il mondo addosso».