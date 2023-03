Lautaro Martinez contro il tabù! Alla ricerca di una prima volta in Inter-Lecce

Lautaro Martinez guiderà i compagni in Inter-Lecce, alla ricerca di una vittoria che cancelli Bologna. E anche di un record personale.

ANCORA IMMUNE – Da quando è in Italia, Lautaro Martinez ha segnato a tutte le avversarie incrociate. Tranne due. E una di queste è proprio il Lecce, che l’Inter affronterà domenica alle 18. Strano ma vero, considerando le 90 reti in tre stagioni e mezza del Toro nerazzurro. Eppure, nei tre precedenti incroci, i giallorossi sono riusciti a non farsi colpire dal numero 10 dell’Inter. Una medaglia che solo il Chievo può vantare al petto. Con la differenza che, contro il Lecce, Lautaro Martinez ha giocato 3 gare, di cui due per intero, per un totale di 258 minuti senza segnare. Contro i veneti, invece, l’argentino ha appena 26 minuti in due presenze. Un’astinenza più che comprensibile. Contro i pugliesi invece il Toro proverà a sbloccarsi domenica. E non solo per rompere il proprio personale tabù.

PROVA SUL CAMPO – La brutta sconfitta dell’Inter a Bologna ha un volto che emerge da tutto il gruppo nerazzurro. Ed è proprio quello di Lautaro Martinez. L’unico a metterci la faccia dopo il fischio finale. Con parole da leader e da vero capitano della squadra. E la sfida col Lecce di domenica, a San Siro, arriva nel momento giusto. La squadra e Simone Inzaghi dovranno dimostrare di aver assimilato ed eliminato le scorie di Bologna. E il numero 10 avrà l’occasione di dar seguito coi fatti alle splendide parole post-sconfitta di domenica scorsa.