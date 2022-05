Lautaro Martinez, 8 indizi fanno una prova: nuovo marchio di fabbrica!

Lautaro Martinez decide la vittoria dell’Inter sull’Empoli con una doppietta (rivedi il video). E la finalizzazione inaugura una nuova specialità della casa.

REPERTORIO COMPLETO – Lautaro Martinez non può definirsi un vero e proprio specialista nella finalizzazione. I suoi 72 gol con l’Inter (vedi focus) sono arrivati nei modi più disparati, con solo una punta di attenzione. Che si conferma anche in questa stagione: nonostante i suoi 174 centimetri, il Toro è letale nei colpi di testa. Quest’anno sono 4 le reti siglate così, le stesse del compagno Edin Dzeko, che però lo supera di ben 19 centimetri. Tuttavia, con la doppietta di ieri all’Empoli emerge un’altra incredibile dote del 10 argentino.

PRIMA INTENZIONE – Criticato spesso in stagione per la poca lucidità sotto porta, Lautaro Martinez si conferma invece micidiale nella finalizzazione al volo. Con i due gol di ieri, il Toro è a ben 8 gol segnati nel 2021/22 colpendo di prima intenzione verso la porta avversaria. Il più bello è sicuramente quello segnato al Liverpool ad Anfield Road (che si può rivedere qui). Ma non va dimenticato nemmeno quello segnato al Milan in Coppa Italia: una splendida girata di destro che rompe la porta, premiata dai nostri lettori come gol del mese di aprile. Bisogna ricordare inoltre quelli contro la Sampdoria e l’Atalanta (entrambi su spunto di Nicolò Barella), e contro Bologna e Salernitana. A cui vanno poi aggiunte le 4 reti di testa (contro Verona, Cagliari, Roma e Udinese). Su 23 gol totali di Lautaro Martinez in stagione, più della metà (12) sono arrivati con un solo tocco, togliendo ogni tempo di reazione agli avversari. Sintomo che il Toro è un predatore rapace dell’area: i compagni devono solo cercare di servirlo al meglio.