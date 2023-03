Lautaro Martinez trascinatore, Mkhitaryan l’uomo in più: le pagelle dell’Inter – CdS

L’Inter questa volta non sbaglia contro una piccola, torna a vincere dopo Bologna e lo fa senza neanche troppi affanni. Lautaro Martinez il solito trascinatore in attacco, Robin Gosens a tutta fascia. Nicolò Barella prezioso a centrocampo: ecco le pagelle dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter supera facilmente l’ostacolo Lecce senza mai soffrire in difesa, al termine della partita sono pochissimi i duelli prolungati nella retroguardia nerazzurra. Francesco Acerbi, il migliore tra i difensori (voto 6,5), sventa qualsiasi proposito da parte degli ospiti, stesso discorso vale per Alessandro Bastoni. Male nel primo tempo Denzel Dumfries, salvo poi riprendersi nel secondo tempo grazie all’assist per il 2-0: voto 5,5. Prezioso il lavoro a centrocampo di Barella che prima serve l’assist per Henrikh Mkhitaryan, poi avvia l’azione che porta al raddoppio: voto 7 tra i migliori in campo. Proprio l’armeno sblocca il risultato, in questo momento l’uomo in più in quella zona del campo per Simone Inzaghi, a segno per la seconda volta di fila in casa: 7,5, il migliore in campo. Sfreccia a tutta fascia Robin Gosens, finalmente tornato ai livelli che conoscevamo: anche per lui voto 7 in pagella. Lautaro Martinez sempre il solito trascinatore sia per l’impegno che mette su ogni pallone, sia per il gol realizzato: voto 7.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia