Lukaku e Dzeko, ballottaggio aperto contro lo Spezia con vista Porto – CdS

Romelu Lukaku o Edin Dzeko? Sarà una delle domande più frequenti nella testa di Simone Inzaghi da qui fino al termine della stagione. Lautaro Martinez resta sicuramente la certezza in attacco anche il Porto (vedi QUI), ma chi sarà il suo partner d’attacco? Contro lo Spezia secondo il Corriere dello Sport potrebbero arrivare le prime risposte.

IN ATTACCO – Anche contro il Porto, Lautaro Martinez resta la certezza in attacco, ma al suo fianco il testa a testa tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko è destinato a continuare almeno fino alla trasferta europea contro il Porto. L’antipasto di venerdì a la Spezia potrebbe aiutare Inzaghi a dipanare gli interrogativi sulla scelta, ma il dubbio rischia di essere sciolto solo nell’immediata vigilia proprio come successo nella sfida d’andata.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia