Lautaro Martinez e la ‘doppia cifra’ a San Siro: opportunità Empoli

Lautaro Martinez insegue con insistenza la classifica marcatori a quota 23 gol realizzati in questa stagione, distante ben 8 gol da Vlahovic secondo. In casa, però, l’argentino è fermo a 9 gol realizzati.

NUOVO OBIETTIVO CASALINGO – Un campionato straordinario per Lautaro Martinez che ha realizzato 23 reti in 26 presenze fino a questo momento. Il capitano nerazzurro ha realizzato tre gol contro l’Empoli in Serie A, inclusa una doppietta, il 6 maggio 2022. L’attaccante argentino ha realizzato nove gol davanti ai propri tifosi in questa Serie A e potrebbe raggiungere la doppia cifra di reti in match casalinghi per la quarta stagione di fila nella competizione.