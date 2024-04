Lautaro Martinez sogna in grande. E Marcus Thuram gli va dietro

Simone Inzaghi questa sera chiederà a Lautaro Martinez e Marcus Thuram il massimo aiuto per la sfida contro l’Empoli. Servirà il vero capitano.

PRESENTE – L’Inter scenderà in campo questa sera contro l’Empoli a San Siro. I nerazzurri, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram in avanti, proveranno a trovare la via del gol. Il duo franco-argentino è a secco da quasi un mese e mezzo e nella gara dio questa sera proveranno a cambiare il trend negativo e ridare ossigeno all’Inter dopo la frenata contro il Napoli in campionato. Sulla carta molti diranno che sembra una gara semplice, ma Inzaghi e la stessa Inter sanno delle difficoltà contro i toscani. Così come nelle ultime uscite degli scorsi anni.

AVANTI – Inzaghi chiede dunque il massimo aiuto ai due attaccanti che proveranno a sbloccarsi. Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato, all’Inter ha portato 23 reti in 26 partite giocate. Il capitano però non segna da fine febbraio, nel poker contro l’Atalanta. A questi si aggiungono anche i 90′ in panchina nella trasferta di Bologna. Marcus Thuram è addirittura fermo a metà febbraio, nel 4-0 con la Salernitana. Il francese si è fermato a quota 10 gol in 27 gare giocate, ma è rimasto ai box contro Lecce e Atalanta per infortunio.

RECORD – Allo stesso tempo, Lautaro Martinez sogna in grande e proverà a portare a termine una mission impossible. L’obiettivo è un traguardo personale con Ciro Immobile e Gonzalo Higuain che restano a guardare. L’argentino per spodestare i due, dovrà portare in cascina bel 13 gol in soli nove partite. Quasi un gol e mezzo ogni partita, se si fanno due calcoli approssimativi.