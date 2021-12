Lautaro Martinez contro il Torino insegue il sesto gol (e un record)

Lautaro Martinez contro la Salernitana ha trovato il quinto gol consecutivo con l’Inter. Oggi dovrebbe giocare contro il Torino, e cerca il sesto gol consecutivo con l’obiettivo di eguagliare un grande ex.

INSEGUENDO UN RECORD – Lautaro Martinez oggi contro il Torino dovrebbe tornare a giocare da titolare – in coppia con Dzeko – (vedi articolo). Il centravanti argentino vuole continuare la striscia positiva che ad oggi lo ha portato a segnare ben cinque gol di fila, l’ultimo contro la Salernitana (entrato a partita in corso). Con un gol oggi, l’ex Racing sarebbe a un solo gol dal record di Julio Cruz, che all’Inter ha segnato per ben sette partite consecutive. Da un certo punto di vista la partita con il Torino potrebbe essere proprio la sua partita, considerando che ai granata negli ultimi quattro incroci in campionato è sempre andato in rete segnano, appunto, quattro gol e ben due assist.