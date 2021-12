Inter-Torino, Vidal per Barella. Lautaro Martinez c’è: la probabile formazione – CdS

Inter-Torino, i nerazzurri sono campioni d’inverno e ora puntano alla settima vittoria di fila per chiudere al meglio questo 2021, ma non sarà facile contro un Torino in gran forma. Di seguito le possibili scelte di Simone Inzaghi secondo il Corriere dello Sport, tenendo in considerazione la squalifica di Nicolò Barella.



LA PROBABILE – Inter-Torino, senza Nicolò Barella a disposizione di Simone Inzaghi. Il favorito per sostituirlo, secondo il quotidiano romano, è Arturo Vidal, in vantaggio anche su Roberto Gagliardini (in gol da subentrato contro la Salernitana). Per il resto, piccola incertezza in attacco, anche se dovrebbe tornare a giocare Lautaro Martinez in coppia con Edin Dzeko, con Alexis Sanchez che tornerà ad accomodarsi in panchina. In difesa torna Milan Skriniar dopo il turno di riposo. A centrocampo confermato anche Hakan Calhanoglu, entrato in diffida dopo l’ammonizione rimediata contro la Salernitana.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter contro il Torino (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

