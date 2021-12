Inter-Torino, parla Cauet: «Inter prima con merito. Nessuno come Barella!»

Benoit Cauet, ex giocatore di Inter e Torino, in vista della sfida di questa sera in un’intervista su TuttoSport ha parlato del lavoro di Simone Inzaghi in nerazzurro e dell’assenza di Nicolò Barella per squalifica.

DA EX – Cauet parla così prima di Inter-Torino: «Sono orgoglioso di aver giocato sia per l’Inter che per il Torino. A Milano sono rimasto di più, ma nutro un bellissimo ricordo anche dell’esperienza in granata».

LA PARTITA – Inter-Torino senza Barella, l’ex giocatore dell’Inter, Benoit Cauet della sua assenza e soprattutto del lavoro di Simone Inzaghi fino ad oggi: «L’Inter gioca bene è vero, ma i nerazzurri giocavano bene già con Spalletti. Inzaghi? Bravi i dirigenti nerazzurri a metterlo sotto contratto dopo l’addio di Conte, credevo arrivasse prima in una squadra top come l’Inter. Cosa non ha funzionato ad inizio anno? Quando arriva un allenatore nuovo i meccanismi devono essere oliati. L’Inter oggi è meritatamente in testa al campionato, Inzaghi ha lavorato bene. La svolta secondo me è arrivata contro il Napoli, in quell’occasione i nerazzurri contro un avversario fortissimo sono stati bravi a sfruttare le occasioni. Mancherà Barella? Non c’è uno come liu in Europa, per rendimento e caratteristiche. Inzaghi, però, troverà sicuramente una soluzione».

Fonte: TuttoSport – Simone Togna