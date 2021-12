FOTO – Dumfries uomo copertina di Inter-Torino. E Socios dà un indizio…

L’Inter alle 18:30 chiude il 2021 con la sfida al Torino che manda in archivio anche il girone d’andata della Serie A. Denzel Dumfries, con molta probabilità, sarà il titolare sulla corsia destra e l’Inter lo sceglie come uomo copertina. Socios.com, sponsor dell’Inter, manda anche un indizio nei commenti.

SORPRESA – Come di consueto, l’Inter ha postato sui propri canali social la foto che presenta il match della giornata dei nerazzurri. Questa volta, come uomo copertina, è stato scelto Dumfries. L’olandese, con molta probabilità e vista la condizione ancora non eccellente di Darmian, sarà di nuovo titolare a destra nell’11 di Simone Inzaghi (vedi articolo). La cosa particolare però questa volta, è il commento postato a questa foto da Socios.com, main sponsor dell’Inter.

Potrebbe esserci qualche sorpresa…🤭 — Socios.com (@socios) December 22, 2021

“Potrebbe esserci qualche sorpresa” il commento postato da Socios.com. Essendo periodo di Natale i tifosi dell’Inter presenti a San Siro si devono attendere qualche sorpresa speciale?