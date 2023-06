Lautaro Martinez, dal mercato arrivano conferme sulla fascia da capitano

Lautaro Martinez nella stagione appena passata si è confermato ulteriormente un vero e proprio leader per l’Inter. E ora, dagli sviluppi di mercato, arrivano conferme sul suo ruolo da vero e proprio capitano a partire dalla prossima stagione.

SEMPRE PIÙ CAPITANO – La fascia da capitano Lautaro Martinez l’ha già indossata nella stagione appena trascorsa. Ma soltanto come “sostituto” e non come protagonista principale del ruolo. L’argentino leader dell’Inter lo è diventato strada facendo, a suon di gol ma soprattutto grazie al suo attaccamento alla maglia mostrato nel corso delle ultime stagioni. E ora, grazie (o per colpa) dei recenti sviluppi di mercato, il ruolo da capitano di Lautaro Martinez è sempre più vicino dall’essere confermato al 100%.

GERARCHIE – Nella stagione appena trascorsa, Lautaro Martinez è stato il quinto capitano nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Alle spalle, nell’ordine, di Samir Handanovic, Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio e Marcelo Brozovic. Insomma, facile intuire come proprio il numero 10 nerazzurro indosserà la fascia sul braccio il prossimo anno. Con i primi tre in scadenza di contratto e il croato in direzione Al-Nassr (vedi articolo). La scelta di Lautaro Martinez come prossimo capitano dell’Inter è non solo obbligata, ma anche doverosa. E da lui ruoterà non soltanto l’attacco nerazzurro dalla prossima stagione, ma anche l’intero gruppo squadra.