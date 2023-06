L’Inter e il mercato dei portieri: cambio senza paracadute?

Il mercato dell’Inter riguarda anche i portieri. E con Onana dato in uscita una domanda sorge spontanea: stavolta la società resterà senza il paracadute?

CESSIONE IN VISTA – Tra le voci di mercato dell’Inter sono insistenti anche quelle riguardo al portiere. Onana praticamente dal giorno dopo la finale di Champions League è stato dato per venduto. Destinazione Premier League. Prima al Chelsea, poi al Manchester United. Un’operazione che viene data quasi per scontata da chi riporta i rumors. A prescindere dall’opportunità della sua cessione, va fatta una domanda: stavolta l’Inter cambia portiere senza tenersi un paracadute?

GARANZIA DA SECONDO – Torniamo indietro a un anno fa. All’Inter arriva dopo un decennio di monopolio sul ruolo un nuovo portiere. Onana è stato individuato come occasione unica. A parametro zero, giovane, ma già esperto anche a livello internazionale. Con però una criticità specifica: una lunga inattività causa squalifica. Unendo la necessità di ritrovare il ritmo partita con quella di doversi ambientare in una squadra e in un calcio nuovi, la società decise di fornirgli un paracadute, per così dire. Cioè rinnovare Handanovic per avere una sicurezza come secondo. Una garanzia per ogni situazione, anche in caso il nuovo non funzionasse. Un referente, sia tecnico che per la conoscenza del mondo nerazzurro. Siamo sicuri che una necessità simile non ci sia ancora?

SITUAZIONE CHE SI RIPETE – La cessione di Onana porterebbe l’Inter ad avere un nuovo portiere. Quindi, nuovamente, un elemento con necessità di inserirsi e conoscere un nuovo ambiente. Sulla carta ci sarebbe ancora la necessità di un anno fa di avere una sicurezza nella rosa dei portieri. Qualcuno che indichi la strada e che sia pronto a giocare per ogni evenienza. Un paracadute insomma. Che tuteli sia la società che il ruolo. Stavolta non ci sarà alcuna garanzia o Handanovic ritroverà il suo ruolo della stagione 2022-2023?