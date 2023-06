Brozovic, Barcellona senza speranze: Al Nassr confermato – Sky

Nonostante gli ultimi tentativi del Barcellona di inserirsi, non ci sono speranze per i blaugrana di arrivare a Marcelo Brozovic. A confermarlo è Sky Sport, che ribadisce come la trattativa con l’Al Nassr sia ormai soltanto agli ultimi dettagli.

TUTTO CONFERMATO – Trattativa in dirittura d’arrivo tra Inter e Al Nassr per il passaggio di Marcelo Brozovic in Arabia Saudita. Un accordo raggiunto tra i due club per una cifra attorno ai 24 milioni di euro. Nonostante l’inserimento nelle ultime ore del Barcellona, il centrocampista croato è ormai destinato all’Al Nassr. Restano da limare soltanto gli ultimi dettagli prima della chiusura ufficiale.