Lautaro Martinez, col Genoa assenza ha pesato! Specie per uno

L’Inter sta soffrendo l’assenza di Lautaro Martinez? La risposta arrivata in queste ultime due giornate di campionato è chiara. A livello di gol, no. Ma sicuramente la sua leadership è mancata ancor di più nella trasferta di Genova, specialmente per uno

ASSENZA – L’assenza di Lautaro Martinez pesa in casa Inter. La mancanza dell’argentino, nelle ultime due uscite si è sentita a livello di leadership, non sul lato dei gol segnati. Anche il gol di Arnautovic ha fatto capire che il campione del mondo può essere sostituito per i gol segnati, ma non dall’importanza che lo stesso ha nello spogliatoio. Uno che ne ha sofferto ancor di più è stato Thuram. L’attaccante francese infatti, non ha risposto presente alle due gare contro Lecce e Genoa.

MARKO – A rispondere presente invece, è stato proprio Marko Arnautovic. L’austriaco, contro il Lecce, ha mandato in gol Barella e contro il Genoa ha finalmente trovato la via del gol in Serie A. Un gol importantissimo per lui e per la squadra che finalmente abbraccia l’ex Bologna in una gara complicatissima. A soffrire questa cosa è ancora una volta Thuram che senza il suo compagno argentino, non ha brillato nelle ultime due gare. Una doppia assenza. Fisica per Lautaro Martinez che dovrebbe rientrare contro il Verona, e mentale per il francese. Thuram e Arnautovic soffrono a vicenda, non dialogano bene e tutto ciò si ripercuote sull’Inter e sulla manovra offensiva.